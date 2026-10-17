Он призвал россиян отказаться от этих лекарств Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что в России необходимо ужесточить назначение антидепрессантов, ведь, по его мнению, они приводят к самоубийствам, алкоголизму и ЛГБТ*, считает он.