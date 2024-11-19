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Момент истины. Трамп согласился с ракетными ударами по России?

Момент истины. Трамп согласился с ракетными ударами по России?

1408 прочтений Вчера «Я подводил к грани ядерного конфликта. Но даже не предполагал такого количества идиотов, готовых её переступить» (Джон Кеннеди, 35-й президент США) Иллюстрация: REX По информации, обнародованной рядом западных СМИ с подачи New-York Times (NYT), пока ещё президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России американскими ракетами ATACMS, якобы ограничив Киев пространством Курской области.

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Комментарии
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Часовщик
Да получается,что мы на кануне великого шухера.И ещё вроде как уже долбанули по Брянской области,этими ракетами.Горят склады.
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15 час.

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