1408 прочтений Вчера «Я подводил к грани ядерного конфликта. Но даже не предполагал такого количества идиотов, готовых её переступить» (Джон Кеннеди, 35-й президент США) Иллюстрация: REX По информации, обнародованной рядом западных СМИ с подачи New-York Times (NYT), пока ещё президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России американскими ракетами ATACMS, якобы ограничив Киев пространством Курской области.
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