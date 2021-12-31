О том, как МИА «Ньюс Фронт» на несколько суток раньше министерства обороны США раскрыло его стратегические планы Американское военно-морское издание USNI News, позиционирующее себя как «аналитический центр, некоммерческая организация, профессиональная военная ассоциация военно-морских экспертов США» с нескрываемой гордостью поведало миру о том, что стало первоисточником информации о радикальном изменении оперативных планов министерства обороны США, касательно авианосной ударной группы (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн»: «Ударная авианосная группа США задерживается в Средиземном море вместо того, чтобы отправиться на Ближний Восток по приказу министра обороны Ллойда Остина, сообщили во вторник новости USNI.