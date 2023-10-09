Жириновский предрекал, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Во

Бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии