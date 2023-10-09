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Жириновский предрекал, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Во

Жириновский предрекал, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Во

Бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.

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