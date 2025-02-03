Премьер Японии Исиба извинился за высказывание о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес извинения в парламенте за неуместные высказывания двух чиновников, которые одобрили идею организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах.
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