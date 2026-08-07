Главный раввин РФ: многие евреи уехали из Донбасса в Израиль, но мы надеемся, что они вернутся

Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости рассказал о ситуации в еврейских общинах новых регионов страны, сравнил героизацию нацистских преступников с оправданием терроризма и отметил уникальность России в вопросах борьбы с антисемитизмом.