Мигрантов куда? А на фронт: 10 тысяч приезжих уже в зоне СВО – Бастрыкин выдал базу. И не только он

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Добрый Мир

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
А какого фига он говорит? Его дело дела заводить а не языком чесать. Или всё же не говорил?
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