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Глава Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве

Глава Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве

Следственными органами СК России по Калининградской области были задержаны глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко по подозрению во взяточничестве.

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