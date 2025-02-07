Глава Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве

Следственными органами СК России по Калининградской области были задержаны глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко по подозрению во взяточничестве.
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