Число самозанятых в Москве превысило 1,9 млн

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на начало 2025 года превысило 1,9 миллиона человек, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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