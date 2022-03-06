Эксперт: Макрон хочет стать лидером Европы в восстановлении связей с Россией

Текст: Ростислав Зубков «Поведение Макрона создает предпосылки для того, чтобы после завершения кризиса именно Париж стал европейским лидером в восстановлении прерванного контакта с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов.