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Эксперт: Макрон хочет стать лидером Европы в восстановлении связей с Россией

Эксперт: Макрон хочет стать лидером Европы в восстановлении связей с Россией

Текст: Ростислав Зубков «Поведение Макрона создает предпосылки для того, чтобы после завершения кризиса именно Париж стал европейским лидером в восстановлении прерванного контакта с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов.

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