Будущее России: ядерное оружие и глобальные угрозы — мнение Алексея Ярошенко Ольга ВайленкоПолитолог Алексей Ярошенко высказывает тревожные прогнозы о будущем России, обвиняя западные страны в беспрецедентной агрессии и угрозах, которые могут привести к ядерному удару по нашей стране.