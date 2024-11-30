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Будущее России: ядерное оружие и глобальные угрозы — мнение Алексея Ярошенко

Будущее России: ядерное оружие и глобальные угрозы — мнение Алексея Ярошенко

Будущее России: ядерное оружие и глобальные угрозы — мнение Алексея Ярошенко Ольга ВайленкоПолитолог Алексей Ярошенко высказывает тревожные прогнозы о будущем России, обвиняя западные страны в беспрецедентной агрессии и угрозах, которые могут привести к ядерному удару по нашей стране.

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