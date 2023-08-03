Царьград

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В Каневском районе пойдёт под суд замглавы завода, где рабочему оторвало пальцы

В Каневском районе пойдёт под суд замглавы завода, где рабочему оторвало пальцы

Сотрудник предприятия искалечил руку после несчастного случая на фрезеровочном станке.Замглавы завода в станице Новоминской предстанет перед судом по делу о нарушении правил охраны труда, которое привело к травмированию одного из сотрудников (ч.

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