В Каневском районе пойдёт под суд замглавы завода, где рабочему оторвало пальцы

Сотрудник предприятия искалечил руку после несчастного случая на фрезеровочном станке.Замглавы завода в станице Новоминской предстанет перед судом по делу о нарушении правил охраны труда, которое привело к травмированию одного из сотрудников (ч.
Сотрудник предприятия искалечил руку после несчастного случая на фрезеровочном станке.Замглавы завода в станице Новоминской предстанет перед судом по делу о нарушении правил охраны труда, которое привело к травмированию одного из сотрудников (ч.
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