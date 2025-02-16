Трагедия в Крыму: убита джазовая певица Наталья Немеляйнен Татьяна СергееваВ одном из дачных кооперативов Крыма обнаружено тело 45-летней джазовой певицы Натальи Немеляйнен, известной как солистка проекта NEMA.
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