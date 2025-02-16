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  • Eduard
    Зелннский ещё в первые дни мог ВСУ убратт и этого бы не было!Украина готовится...
  • Eduard
    Уюерут конкурентов и скажут,что те "заболели" и выбора нет.На месте России я бы Азарова или Януковича предложил,им до...Украина готовится...
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Трагедия в Крыму: убита джазовая певица Наталья Немеляйнен

Трагедия в Крыму: убита джазовая певица Наталья Немеляйнен

Трагедия в Крыму: убита джазовая певица Наталья Немеляйнен Татьяна СергееваВ одном из дачных кооперативов Крыма обнаружено тело 45-летней джазовой певицы Натальи Немеляйнен, известной как солистка проекта NEMA.

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