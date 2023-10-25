Программа «Это супер!»

Варя, Милана, Лёша и Мира устраивают распаковки, соревнования, необычные вечеринки, играют и испытывают всё на свете! Ведь это — супер! Программа подарит хорошее настроение и множество идей, которые можно повторить дома вместе с друзьями и родителями! Смотрите премьеру 21 октября в 15:30 на канале «Карусель»! .