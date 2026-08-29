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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин об отстранении России: «Пять лет изоляции не могут пройти бесследно. Когда мы варимся внутри себя, играем с Казахстаном, Беларусью – развиваться тяжелее»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин поделился мнением недопуске российских сборных на международные турниры и негативном влиянии этого на развитие молодых игроков.

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