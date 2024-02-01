Ожирение печени в два раза опаснее для женщин

Врачи опубликовали исследования об ожирении печени. Согласно опубликованному исследованию в журнале Journal of Hepatology, женщины, страдающие жировой болезнью печени (гепатозом), имеют более высокий риск смерти в два раза по сравнению с мужчинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)