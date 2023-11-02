В Пентагоне не стали оценивать действия Израиля против ХАМАС

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, не стал отвечать на вопрос на брифинге с журналистами о том, как администрация Соединенных Штатов Америки оценивают военные действия Израиля в секторе Газа в ответ на нападение боевиков палестинской организации ХАМАС.