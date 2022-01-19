ВОЗ рекомендует снять ограничения с международных поездок

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в своем заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки из-за неэффективности таких мер.