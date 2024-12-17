Косачев: Трамп будет жестко продвигать размещение войск ЕС на Украине

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп будет активно поддерживать идею размещения вооруженных сил европейских стран на территории Украины, чтобы уменьшить финансовое бремя для США.
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