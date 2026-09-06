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Нарисовавшая «Смешариков» в Тульской области девочка создаст мурал в Ельце

Нарисовавшая «Смешариков» в Тульской области девочка создаст мурал в Ельце

В Ельце Липецкой области стартовал Международный арт-фестиваль «Елец — город первых». По приглашению оргкомитета на творческий форум прибыла 14-летняя Ксения Щендрыгина из города Болохово Тульской области, получившая известность благодаря рисункам героев анимационного сериала «Смешарики» на детской площадке.

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