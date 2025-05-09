ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия вернула себе статус великой державы, начав специальную военную операцию, и странам Запада пора признать это, заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.
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