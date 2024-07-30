Путин наградил столетнего разведчика и однополчанина отца орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил разведчика Зиновия Меркина, участника обороны Ленинграда орденом Почета за его существенный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и активную общественную деятельность.
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