«Ъ»: Осужденный на 15 лет бывший десантник отправился в зону СВО

Подручный вора в законе Шакро Молодого не раз просил Минобороны и ЧВК «Вагнер» дать возможность ему поехать на спецоперациюМайор ВДВ в отставке Батыр Бекмурадов, осужденный в общей сложности на 15 лет за участие в перестрелке в Москве и организацию похищения бизнесмена и гражданина США Бориса Минахи, отправился в зону специальной военной операции на Украине.