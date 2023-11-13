«Ъ»: Осужденный на 15 лет бывший десантник отправился в зону СВО

Подручный вора в законе Шакро Молодого не раз просил Минобороны и ЧВК «Вагнер» дать возможность ему поехать на спецоперациюМайор ВДВ в отставке Батыр Бекмурадов, осужденный в общей сложности на 15 лет за участие в перестрелке в Москве и организацию похищения бизнесмена и гражданина США Бориса Минахи, отправился в зону специальной военной операции на Украине.
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