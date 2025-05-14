Репетиция Парада в Минске, часть 1

Обратите внимание: Нужна ли нам противотанковая артиллерия? Часть2. Механизированная колонна направилась в Минск для участия в репетиции военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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