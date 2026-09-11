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Пятый канал

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«Надо действовать!» — Понасенков о снятии с него статуса иноагента

«Надо действовать!» — Понасенков о снятии с него статуса иноагента

Историк и блогер Евгений Понасенков после исключения из реестра иностранных агентов получил новый импульс для работы над творческими и научными проектами.

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