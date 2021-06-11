Матч Италия - Турция откроет Евро-2020

Представление командСборная ИталииМесто в рейтинге ФИФА: 7Прозвище: "Скуадра адзурра"Главный тренер: Роберто МанчиниКапитан: Джорджо КьеллиниГлавная звезда: Федерико КьезаНаибольшее количество игр: Джанлуиджи Буффон (176)Лучший бомбардир: Луиджи Рива (35)Участия в финальной стадии Евро: 9Наивысшее достижение на Евро: Чемпион (1968)Сборная ТурцииМесто в рейтинге ФИФА: 29Прозвище: "Лунные звезды"Главный тренер: Шенол ГюнешКапитан: Бурак ЙылмазГлавная звезда: Хакан ЧалханоглуНаибольшее количество игр: Рюштю Речбер (120)Лучший бомбардир: Хакан Шукюр (51)Участия в финальной стадии Евро: 4Наивысшее достижение на Евро: Полуфинал (2008)Место встречиИгра Италии с Турцией пройдет на легендарном римском стадионе "Олимпико" - домашней арене "Лацио" и "Ромы".