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UAE Meets With Iran Leaders As Tehran Teases Oman Shipping Deal

UAE Meets With Iran Leaders As Tehran Teases Oman Shipping Deal

UAE Meets With Iran Leaders As Tehran Teases Oman Shipping Deal Encouraging diplomatic signals emerged from the Gulf area this weekend as Abu Dhabi's crown prince met Iran's president amid efforts to secure a deal allowing more vessel transits through the highly contested Strait of Hormuz.

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