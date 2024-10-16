«Сейчас всё изменилось»: украинцы сообщили о серьезной модернизации тихоходной «Герани»

Российские подразделения широко используют БПЛА «Герань» для ударов по объектам киевского режима. Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о том, что беспилотники прошли глубокую модернизацию – их скорость и высота полета значительно увеличились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии