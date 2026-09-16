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В Саудовской Аравии заявили о перехвате беспилотника хуситов недалеко от Мекки

В Саудовской Аравии заявили о перехвате беспилотника хуситов недалеко от Мекки

Йеменские хуситы запустили дрон в сторону Мекки, но саудовские ПВО его сбили. Об этом рассказал бригадный генерал Турки аль-Малики – представитель арабской коалиции, которой руководит Саудовская Аравия.

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