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Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"

Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"

Владимир Зеленский в очередном интервью зарубежной прессе пожаловался на КНР и КНДР. Об этом он рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта .

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