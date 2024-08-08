Гости «Москвы 2030» могут совершить виртуальную поездку в Петербург

Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на интерактивной выставке «Станция Манеж. Московский транспорт – 2030» смогут совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
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