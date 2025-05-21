На Украине командира части отстранили после ракетного удара по лагерю ВСУ

Командир одной из военных частей ВСУ в Сумской области отстранен от выполнения обязанностей после ракетного удара, которому подвергся лагерь подготовки украинский формирований, сообщила Нацгвардия Украины.
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