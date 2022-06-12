В День России в Республике Марий Эл состоялась церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста

Традиционно 12 июня на площади им. Ленина г. Йошкар-Олы состоялась церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Завершены следственные действия по уголовному делу ещё одного украинского силовика, обвиняемого в преступлениях против мирного населения ДНР
- Председатель СК России провел очередное оперативное совещание в Мариуполе
- Сотрудники ГИБДД в Свердловской области помогли доставить в больницу ребенка, которому требовалась срочная помощь врачей
Свежие комментарии