Скончался экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

В возрасте 94 лет ушел из жизни бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. О случившемся сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале, которая отметила, что его смерть стала для нее большим потрясением.
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