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Известные люди, которые считались предателями у себя на родине

Известные люди, которые считались предателями у себя на родине

Как быстро растут чужие предатели! Быть изменником родины непросто. Особенно когда тебя все знают в лицо! фото: Getty ImagesДжейн ФондаПредставьте себе, во время вьетнамской войны американскую актрису ставили на родине практически в один ряд с Иудой.

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