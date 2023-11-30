Известные люди, которые считались предателями у себя на родине

Как быстро растут чужие предатели! Быть изменником родины непросто. Особенно когда тебя все знают в лицо! фото: Getty ImagesДжейн ФондаПредставьте себе, во время вьетнамской войны американскую актрису ставили на родине практически в один ряд с Иудой.
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