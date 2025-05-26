Москвичи узнают о ювелирном искусстве на выставке в Петровском путевом дворце

В Петровском путевом дворце при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Музея Москвы 31 мая откроется выставка Гохрана России «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров московского региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии