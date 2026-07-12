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Эдриан Ньюи: «Астон Мартин» виноват в том, что недостаточно прояснил ситуацию в разговоре с Алонсо и Строллом»

Руководитель «Астон Мартин» признал вину команды перед пилотами Фернандо Алонсо и Лансом Строллом из-за слабых результатов в сезоне-2026.

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