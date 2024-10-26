Соединенные Штаты готовят новую партию помощи для Украины, чтобы продлить существование власти Владимира Зеленского, утверждает экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале норвежского профессора Гленна Дизена.
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