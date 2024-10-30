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Работы по обновлению пространства завершили перед зданием ТАСС на Тверском бульваре

Работы по обновлению пространства завершили перед зданием ТАСС на Тверском бульваре

Завершились работы по благоустройству пространства перед зданием ТАСС на Тверском бульваре. На площадке перед входом в новостное агентство традиционно проводятся фотовыставки, посвященные актуальным событиям, интересным людям, различным достижениям.

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