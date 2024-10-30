Работы по обновлению пространства завершили перед зданием ТАСС на Тверском бульваре

Завершились работы по благоустройству пространства перед зданием ТАСС на Тверском бульваре. На площадке перед входом в новостное агентство традиционно проводятся фотовыставки, посвященные актуальным событиям, интересным людям, различным достижениям.
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