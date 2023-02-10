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Нурбек Карабала о переходе Алмабаева в UFC: «Матчмейкеры заинтересованы в Асу»

Президент лиги NAIZA в интервью «Спорт Шредингера» ответил на вопрос о сроках перехода Асу Алмабаева в UFC: «Там такая история, что нужно полностью завершить отношения с BRAVE.

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