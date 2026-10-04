В ДТП под Уренем пострадали трое, включая ребёнка

В Уренском округе 4 октября автомобиль «Москвич» на 22-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас из-за превышения скорости съехал в кювет, в результате чего 40-летний водитель, 44-летняя женщина и семилетняя девочка были госпитализированы.
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