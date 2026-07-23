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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков о переходе Дорофеева в «Рейнджерс»: «Павел должен нам помочь. Он уже доказал, что умеет забрасывать шайбы. Отлично, что он будет в команде»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о переходе в клуб форварда Павла Дорофеева. 1 июля Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет.

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