Ex-CIA agent pleads guilty to stealing nearly $200M from U.S.

A former senior CIA agent pleaded Tuesday guilty to stealing tens of millions of dollars that he converted into hundreds of gold bars.
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