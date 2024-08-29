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Где отдохнуть астматику, чтобы избежать обострения

Где отдохнуть астматику, чтобы избежать обострения

Где отдохнуть астматику, чтобы избежать обострения Евгения КомароваЧтобы избежать обострения бронхиальной астмы во время бархатного сезона, важно правильно выбрать место отдыха и соблюдать необходимые меры предосторожности.

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