Где отдохнуть астматику, чтобы избежать обострения Евгения КомароваЧтобы избежать обострения бронхиальной астмы во время бархатного сезона, важно правильно выбрать место отдыха и соблюдать необходимые меры предосторожности.
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