Что Украина предлагала РФ по Донбассу: росСМИ опубликовали мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак предложили 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу, которые включают телефонные переговоры и личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак предложили 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу, которые включают телефонные переговоры и личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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