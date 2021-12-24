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Что Украина предлагала РФ по Донбассу: росСМИ опубликовали мирный план

Что Украина предлагала РФ по Донбассу: росСМИ опубликовали мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак предложили 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу, которые включают телефонные переговоры и личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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