Влияние соцсетей на моду: как найти свой уникальный стиль?

Открываешь социальные сети, а там каждый второй образ выглядит как модный эксперимент. Платье с тяжелыми сапогами, два свитера сразу, бельевой топ поверх футболки, прозрачные ткани, необычные сочетания цветов и фактур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии