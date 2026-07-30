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Всё о женщинах

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Влияние соцсетей на моду: как найти свой уникальный стиль?

Влияние соцсетей на моду: как найти свой уникальный стиль?

Открываешь социальные сети, а там каждый второй образ выглядит как модный эксперимент. Платье с тяжелыми сапогами, два свитера сразу, бельевой топ поверх футболки, прозрачные ткани, необычные сочетания цветов и фактур.

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