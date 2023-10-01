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«Лада» набрала очки в 10 матчах подряд – рекорд клуба в КХЛ. Команда Браташа идет на 2-м месте на Востоке

Вчера тольяттинцы обыграли минское «Динамо» (2:1 ОТ) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  Команда под руководством Олега Браташа набрала 17 очков в 13 играх и занимает текущее 2-е место в Восточной конференции.

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