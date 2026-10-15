В южной части Ормузского пролива пошел ко дну крупный контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура с более чем 2500 контейнерами на борту после сильного взрыва и начавшегося пожара.
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