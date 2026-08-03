Полицейские выявили в Запорожской области факт незаконного хранения боеприпасов

В рамках работы по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники УМВД России «Мелитопольское» провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых выявили факт незаконного хранения боеприпасов.
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