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Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против Трояновой*

Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против Трояновой*

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Столичная прокуратура направила в центральный аппарат Следственного комитета России материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды.

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