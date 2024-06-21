Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против Трояновой*

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Столичная прокуратура направила в центральный аппарат Следственного комитета России материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды.